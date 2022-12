È arrivato da pochi mesi ma la sua presenza alla guida del comando di polizia locale di Aversa sta di certo già facendo rumore. Il colonnello Antonio Piricelli ha dato il via ad un' intensa azione di controllo del territorio, così come richiesto dalla sua mission, e se da un lato sta trovando il sostegno dei cittadini che invocano la legalità, dall'altro sta inevitabilmente anche suscitando malumori.

APPROFONDIMENTI Aversa, il presidente del consiglio comunale inventa un nuovo tipo di voto: per approvare

bisogna restare zitti e seduti Cosa fare a Caserta nel weekend: tutti gli appuntamenti del fine settimana

«Non venire nelle palazzine che la rimani, senti a me, non è una minaccia ma una promessa» è il messaggio pubblicato sui social al suo indirizzo da un residente dell'area popolare di Aversa, dov'è collocata la stessa sede del Comando. Una frase apparsa tra i commenti di un articolo pubblicato su una testata on line relativamente alle varie operazioni messe in piedi da Piricelli. «Tono intimidatorio e mafioso»: commenta così il messaggio il comando di polizia municipale attraverso una nota stampa divulgata ieri, sottolineando che intanto sono state avviate anche le indagini del caso per identificare l' autore dello scritto e farne seguire la denuncia all'autorità giudiziaria. Da indiscrezioni trapela che si è già risaliti al responsabile che, tra l'altro, non è la prima volta che utilizza un linguaggio del genere sui social, anche in riferimento ad altre situazioni e persone. Uno stile' già noto che stavolta è stato utilizzato per commentare le operazioni di controllo svolte dal comando della polizia municipale, che ieri, nella stessa nota in cui ha dato notizia della minaccia, ha puntualmente messo in fila le attività svolte negli ultimi tempi.

Il Comando ricorda, in riferimento a Piricelli, che «dal suo insediamento ad oggi ha messo in campo una miriade di attività finalizzate a ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole nel territorio di Aversa».

La scorsa settimana il comandante era salito agli onori della cronaca per l'azione di controllo finalizzata a contrastare l'occupazione abusiva degli spazi pubblici da parte di bar e ristoranti del centro storico che aveva condotto anche all'emanazione di sei ordinanze di chiusura da parte del sindaco Alfonso Golia, ma la polizia municipale ha voluto elencare altre operazioni, come «il sequestro di un lotto di terreno di 18 mila metri quadrati di proprietà del Comune adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti e due camion della ditta che si occupa della raccolta rifiuti, nonché di quello di un'area di 3mila metri quadrati ubicata nei pressi di una scuola adibita a discarica di fresatura di asfalto».

Nell'elencazione delle attività, è stato posto l'accento anche sul sequestro di alcuni manufatti abusivi e «per quanto concerne il controllo delle attività commerciali e la somministrazione di alimenti e bevande ha ribadito il Comando di polizia municipale - sono stati elevati numerosi verbali per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, sanzionate numerose attività di utilizzo della musica in dispregio dell'ordinanza sindacale e per tali motivi sono state eseguite le chiusure di numerosi esercizi, sequestrate armi bianche in un istituto scolastico, effettuate perquisizioni», senza dimenticare il sequestro di diverse attività nell'ambito delle operazioni messe in campo per contrastare e prevenire l'inquinamento ambientale.

Si attendono per i prossimi giorni risvolti sulla vicenda delle minacce social a Piricelli che nel 2019 quando era dirigente della polizia municipale di Sant'Antimo aveva ricevuto una dura lettera intimidatoria.