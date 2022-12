Aversa, minacce al comandante della Municipale: denunciato un uomo

La polizia municipale di Aversa ha denunciato per minacce a pubblico ufficiale un uomo che nei giorni scorsi aveva minacciato il comandante del corpo, Antonio Piricelli.

«Non venire nelle palazzine che là rimani, senti a me. Non è una minaccia ma una promessa» aveva scritto un lettore anonimo a commento di un articolo pubblicato su una testata online, in cui si parlava di un'operazione di controllo del territorio effettuata dai poliziotti della municipale guidati da Piricelli, e conclusasi con denunce e sequestri.

Immediate sono scattate le indagini, con il responsabile del commento identificato - anche tramite il profilo - e denunciato.

«Queste intimidazioni dal tono camorristico - dice il comandante Piricelli - non mi faranno arretrare neanche di un millimetro. Le ho subite anche in passato in altri comandi e non mi fanno paura. Continuerò a lavorare affrontando chi non vuole che nei territori ci sia il rispetto delle regole e della legalità, soprattutto per rispetto dei cittadini che ogni giorno danno il buon esempio».