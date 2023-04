Il “Miserere” all'Abbazia di San Lorenzo fuori le mura ad Aversa: l'opera di Carlo Faiello con Isa Danieli nel segno di don Peppe Diana

Il “Miserere” di Carlo Faiello è un “Oratorio laico”, una “Cantata sulla Passione” ispirata alle antiche processioni e cerimonie del Sud Italia, basata su una serie di ricerche ed elaborazioni su parte del repertorio musicale para-liturgico di tradizione orale della regione Campania, e pone l’attenzione sui canti e le liturgie del Cilento Antico, della zona vesuviana, di Terra di Lavoro, Costiera Amalfitana e Irpinia.

L'opera del maestro Faiello torna in scena in occasione della Pasqua, con protagonista Isa Danieli. Ma quest'anno con una significativa novità per il Casertano: lo spettacolo, in forma di teatro-concerto a cura de “Il Canto di Virgilio”, che viene replicato da otto anni a Napoli durante la settimana santa, è dedicato a don Peppe Diana, il sacerdote-coraggio di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994 perché aveva incitato i suoi concittadini a ribellarsi allo strapotere dei clan.

L’evento si tiene domani alle 20 nell’ Abbazia di San Lorenzo fuori le mura ad Aversa ed è promosso in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e con il patrocinio morale del Comune di Aversa. Giovedì e venerdì alle ore 20, invece, come da tradizione replicherà a Napoli alla Domus Ars di via Santa Chiara.