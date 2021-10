Aversa, movida sotto controllo: multati bar, fermato minore col tirapugni

Le Forze di Polizia hanno svolto nel fine settimana un servizio di controllo nel centro di Aversa durante la movida. Il dispositivo di controllo ha visto impegnato il personale della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Alla funzione di carattere preventivo, assicurata dagli equipaggi in uniforme delle Forze di Polizia, si è abbinata l’attività del personale delle Forze dell’Ordine in abiti civili.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Caserta, 63 arresti oggi: maxi riciclaggio da cento milioni di euro LA RISSA Movida violenta a Caserta, ​branco in azione davanti alla Reggia LE ELEZIONI Elezioni: ballottaggio Marino-Zinzi, a Caserta nessun patto con le... IL BALLOTTAGGIO Del Gaudio: «Al voto né con la sinistra né con...

A seguito dei controlli sono state identificate 90 persone, controllati 39 veicoli con multe e una patente ritirata. Inoltre, sono stati controllati 14 esercizi pubblici, di cui 2 multati per dipendenti in nero, 1 deferito per somministrazione di bevande alcoliche a minori e per occupazione abusiva del suolo pubblico, 1 sanzionato per assembramento all'interno del locale. Altri esercizi commerciali sono stati sanzionati per inosservanza degli orari di chiusura.

Fermato anche un 17enne che girava con un tirapugni.