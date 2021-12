Aversa, Nostos Teatro presenta «Ufficio parole smarrite»

Domenica 19 dicembre alle 11:00, il Nostos Teatro di Aversa, in provincia di Caserta, inaugura la rassegna per l'infanzia «Sottocoperta - gli approdi dei piccoli», a cura de «Il Teatro nel Baule», con «Ufficio parole smarrite», per un'età consigliata di 5-10 anni.

«Non è la prima volta che ospitiamo spettacoli per ragazzi – spiegano i direttori artistici del Nostos Teatro, Gina Oliva, Giovanni Granatina e Dimitri Tetta – In quest’anno in cui il ritorno al teatro è ancora più sentito, ci è sembrato giusto creare un approdo specifico, con cinque appuntamenti, dedicati a chi non rappresenta il futuro, ma il presente della cultura e della bellezza. Perché i bambini sono gli spettatori più attenti e spietati che ci siano e, attraverso di loro, gli adulti possono accedere a un mondo meraviglioso e nuovo. Per questa rassegna ci avvaliamo della cura de “Il Teatro nel Baule”, realtà che ci accompagna da anni e di cui apprezziamo il grande lavoro quotidiano di ricerca».

Come si legge nella sinossi, il primo dei cinque appuntamenti previsti parte da un presupposto: «C'è chi perde la pazienza, chi il treno, chi gli occhiali, l'ombrello, la strada... e c'è anche qualcun altro che perde le parole. E dove vanno a finire tutte le parole perdute? All’ufficio parole smarrite, dove uno strano e impolverato personaggio, tra scatole e libri, aspetta da anni che qualcuno le reclami. Finalmente, un giorno, bussano alla porta... È qualcuno che ha perso una parola importante in un giorno importante, ritrovarla però non sarà così semplice. Una storia che ha diversi momenti interattivi: sono i bambini a riempire le scatole di parole che gli attori utilizzano durante la narrazione e, al termine, come regalo, ogni bambino donerà una parola importante, da non perdere mai, all’ufficio parole smarrite».