Tra follia e amori impossibili va in scena “Aemorragia” al Nostos Teatro

Sabato 27 maggio alle 21 e domenica 28 maggio alle 19, al Nostos Teatro va in scena “Aemorragia”, liberamente tratto dal “Calderon” di Pier Paolo Pasolini. Due cast diversi, guidati dalla regia di Dimitri Tetta, fondatore e direttore artistico del Nostos Teatro con Giovanni Granatina e Gina Oliva, si avvicendano sul palco per raccontare questa storia.

«Love will tear us apart»(l'amore ci farà a pezzi) cantava Ian Curtis nell'aprile del 1980, per poi morire suicida nel maggio successivo.“Aemorragia” è il gioco di parole che contiene Amor- ma anche Emo- come radice di emozionale, riferita al sangue. "Emorragia", letteralmente rompere il sangue, nel nostro di questo spettacolo, rompere l'amore, rompere l'emozione, spiega Dimitri Tetta. I tre amori che Rosaura prova nei confronti di tre entità distinte sono amori impossibili.

L'impossibilità di finalizzare i suoi sentimenti la porta alla follia, o almeno a quella che in apparenza pare follia.

Le personalità che la circondano devono riportarla alla ragione, alla normalità, ma chi decide cosa è nella norma? Per chi, si è nella norma? La via d'uscita, la risoluzione dell' enigma è una sola, non resta che indicare la strada a Rosaura, riportarla nel mondo.

Lo spettacolo vede in scena Adelaide Baldini, Teresa Barbato, Mattia D'Angelo, Mariarita De Lucia, Luigi Di Biase, Elisa Ferrara, Gaetano Ferrara, Marika Frongillo, Maria Francesca Iannicelli, Ilenia Lisbino, Federica Palmente, Antimo Puca, Mariano Scuotri, Antonella Tranchino, Daniela Colella, Paolo Corso, Barbara De Gaetano, Salvatore De Leo, Giuliana Gravino, Salvatore Mangiacapra, Veronica Mele, Mariachiara Nardelli, Michele Pedata, Nicla Salve e Rosaria Truppo. I costumi sono di Gina Oliva, la produzione è del Nostos Teatro.