Ha fatto capolino tra alcuni oggetti di metallo mentre i proprietari stavano effettuando una pulizia radicale all’interno di uno scantinato in via Ovidio ad Aversa. La sagoma inconfondibile di un residuato bellico ha trasformato in momenti di tensione quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di un fine settimana in zona gialla. Probabilmente una granata anticarro. Immediato l’intervento degli artificieri dei carabinieri con il supporto degli agenti della polizia municipale con il comandante Stefano Guarino.

Il residuato, risalente quasi certamente alla seconda guerra mondiale, è stato rimosso è trasportato a Caserta. L’allarme è così rientrato e alcune persone che erano state allontanate dalle proprie abitazioni in via cautelare, sono state fatte rientrare. Rimane da accertare come fosse finito in quel cantinato e, soprattutto, chi lo avesse depositato lì in anni non recenti.

