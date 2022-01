Violenza nell'ospedale ad Aversa, Borrelli: «Gli operatori sanitari vanno tutelati»

Ancora un episodio di violenza all’interno di una struttura ospedaliera. È accaduto la sera del 10 gennaio all’ospedale di Aversa. Come denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, un paziente che era in attesa per svolgere accertamenti diagnostici per una visita di controllo (che non prevedeva nessuna urgenza), è andato in escandescenze ed ha spaccato il vetro del triage nonostante l’Oss si stava liberando per accompagnarlo.

«Siamo sinceramente stufi di questa violenza negli ospedali e verso il personale sanitario che, soprattutto, in questa pandemia, sta dando l’anima e che non si faccia nulla per arginarla. Gli operatori sanitari vanno tutelati e protetti, servono condanne severe per i violenti e presidi fissi di polizia, o meglio ancora, presidi militari, all’interno dei pronto soccorso. Lo chiediamo da anni a nome di medici ed infermieri ma, nonostante il numero crescente di violenze ed aggressioni all’interno delle strutture ospedaliere, tali richieste vengono sempre ignorate», ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.