«Nel centro storico di Aversa lo scempio continua. È stato abbattuto dal Comune il muro del giardino di palazzo Orineti su via Santa Marta». A lanciare l'allarme sugli scempi nel cuore della città normanna è l'ex consigliere comunale Dem di opposizione Eugenia D'Angelo: «Per la sistemazione del giardino sono stati stanziati oltre duecentomila euro - dice - sottratti dai fondi Pics destinati alla ristrutturazione del padiglione Leonardo Bianchi nell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena».

«Guarda caso - continua la D'Angelo - il muro è stato abbattuto proprio di fronte al complesso residenziale che la società La Morgetta Srl, riferibile alla famiglia Della Gatta, sta realizzando nel terreno dell'ex falegnameria Pozzi, completamente bruciata da oltre 50 anni; terreno ceduto dagli eredi Pozzi alla società dei Della Gatta con il permesso a costruire del 2014 e successive Scia in variante. In pieno centro storico normanno. Queste somme avrebbero potuto, invece, essere destinate alla ristrutturazione o, almeno, all'iniziale ristrutturazione di palazzo Orineti e degli affreschi, bellissimi, in esso contenuti. Di fronte alla stupidità amministrativa, il normale buonsenso è utopia».

A rispondere alle accuse di D'Angelo è l'ex consigliere comunale Dem di maggioranza Vincenzo Angelino: «Il progetto di parco e palazzo Orineti rientra negli interventi predisposti per valorizzare il patrimonio della città di Aversa e renderlo, per quanto possibile, fruibile ai cittadini. Come è accaduto per ex Casa del Fascio, chiesa dell'Annunziata, piazza Marconi e luci di artista, anche giardino Orineti rientra nella programmazione dei Pics che solo grazie a un lavoro sinergico con gli uffici siamo riusciti a spendere entro il termine di dicembre fissato dalla regione. Dispiace per come si distorcono le informazioni. Non si realizza un giardino, il giardino già c'era ma era inservibile, pieno di sterpaglie e ricettacolo di rifiuti. Domani il giardino sarà accessibile e fruibile da tutti. Per quanto riguarda il muro, ci sarà un muro alto un metro con delle grate: la scelta è stata fatta dalla sovrintendenza che ha vagliato il progetto e lo ha approvato».

«Per il palazzo - continua Angelino - il progetto esecutivo per il recupero dell'immobile è già pronto e aspetta di essere finanziato. Per quanto riguarda gli affreschi posso dire che sono stati messi in sicurezza con una delibera di consiglio comunale, la numero 82 del 29 dicembre 2022. D'angelo dovrebbe ricordarlo perché era presente, ma non votò quella delibera. Probabilmente non aveva ancora visto quanto sono belli altrimenti sono sicuro che avrebbe votato la loro messa in sicurezza. Peccato».

«Si cerca sempre - conclude Angelino - di avvelenare i pozzi dicendo inesattezze, mentre si fugge sempre dal confronto anche pubblico che abbiamo chiesto a più riprese. Così come casa del fascio, piazza Marconi e chiesa dell'Annunziata, anche palazzo Orineti era una delle cose sempre dette in campagna elettorale ma mai fatte. Noi le abbiamo fatte».

Sulla vicenda interviene anche l'ex vicesindaco con delega all'urbanistica e ai lavori pubblici Marco Villano che chiede alla d'Angelo un confronto pubblico: «Perché ogni volta che glielo ho chiesto, così come in consiglio comunale, è sempre scappata?»