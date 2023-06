Aggressioni con pistole nella mala movida aversana. Era già capitato qualche settimana fa quando un minorenne estrasse una pistola durante una rissa. L'arma fu, poi, sequestrata dalle forze dell'ordine. La scena si è ripetuta in occasione dell'ultimo fine settimana in piazza Cirillo, quando alcuni passanti sono stati improvvisamente pestati a sangue da un gruppo di immigrati che, dopo l'aggressione, gli hanno puntato una pistola contro intimandoli ad andare via perché la zona era la loro. A questo si sommano le decine di auto vandalizzate per rubare quanto di prezioso c'è all'interno, i numerosi furti nelle scuole e in alcuni laboratori sanitari dell'Asl. Insomma, un allarme sicurezza che aveva portato la consigliera comunale Eugenia D'Angelo a chiedere l'utilizzo dell'esercito e che adesso spinge gli aderenti locali del Movimento Cinque Stelle, che hanno espresso solidarietà ai cittadini coinvolti e «una ferma condanna di questa vile e violenta aggressione», a chiedere l'intervento dell'amministrazione.

«Riferiamo - scrivono in una nota - una profonda preoccupazione riguardo l'aumento della criminalità e dei furti che stanno minando la sicurezza nella nostra città. I cittadini non si sentono al sicuro e chiedono all'amministrazione locale quali strategie e soluzioni concrete siano state pensate in concertazione con le forze dell'ordine per affrontare questo grave fenomeno». I pentastellati normanni sollecitano «l'amministrazione a rispondere alle legittime preoccupazioni dei cittadini, fornendo informazioni dettagliate riguardo alle strategie e alle azioni da realizzare in sinergia con le forze dell'ordine, per frenare l'aumento dei furti e ripristinare la sicurezza nella nostra comunità». «A tal fine - continuano - si ritiene indispensabile che l'amministrazione prenda in seria considerazione il problema della sicurezza che riguarda le istituzioni educative, le strutture sanitarie e le abitazioni private. Pertanto, richiamiamo l'attenzione dell'amministrazione su questa questione urgente. In particolare, - concludono - proponiamo di valutare l'attivazione di un sistema di videosorveglianza efficace in tutta la città, al fine di dissuadere i criminali e fornire supporto alle forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Inoltre, chiediamo alle forze dell'ordine locali l'intensificazione dei controlli del territorio, oltre all'adozione di misure preventive specifiche per proteggere le attività commerciali, gli istituti scolastici e le strutture pubbliche, vittime di continui furti negli ultimi mesi».

Dall'amministrazione, con una delibera di giunta dello scorso 16 giugno, l'assessore Giovanni Innocenti, con delega alla polizia municipale e alla sicurezza, ha messo in campo una serie di iniziative concrete grazie all'utilizzazione dei fondi provento delle contravvenzioni al codice della strada. Saranno ben 75mila, ad esempio, gli euro destinati a progetti per la polizia municipale che hanno come obiettivo la vigilanza notturna che comprende sia i servizi destinati ad una movida tranquilla che a passaggi presso una serie di obiettivi sensibili. Sono 61mila gli euro destinati a progetti per gli studenti delle scuole cittadine presso le quali si terranno iniziative atte a sensibilizzare i giovani alla civile convivenza e all'educazione stradale. Sono, infine, 100mila euro quelli destinati al potenziamento dei mezzi della polizia municipale, dalle vetture alle strumentazioni radio, fondamentali per il coordinamento e altrettanti euro sono stati destinati per segnaletica stradale. «Si tratta, - ha dichiarato Innocenti - di somme importanti che abbiamo decidere di mettere in campo per assicurare la sicurezza dei cittadini. Aversa nei fine settimana accoglie migliaia di giovani che arrivano con l'intento di divertirsi ad ogni costo, anche a scapito della sicurezza che, però, noi amministratori dobbiamo garantire».