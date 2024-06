“Pianofestival spring” ad Aversa, ecco il recital di Alessandro Marano

Dopo il successo del concerto inaugurale affidato a Edoardo Bruni, singolare pianista-compositore, che ha entusiasmato il folto pubblico che ha gremito la chiesa con una splendida esecuzione delle variazioni Goldberg di Bach, il Pianofestival Spring prosegue domenica 2 giugno alle 21.15 sempre ad Aversa presso la chiesa dell'Immacolata con il recital di Alessandro Marano, tra i più rappresentativi pianisti italiani, artista dalla lunga e consolidata carriera internazionale.

In programma la Sonata in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, considerata come la summa del pianismo haydniano, ed una serie di brani di Franz Liszt: la Ballata n.2 in si minore Due Studi trascendentali, Armonie della sera e Mazeppa e la Fantasia su temi dell'opera Rienzi di Wagner. Alessandro Marano ha studiato con Giuseppe Maiorca presso il Conservatorio di Cosenza e presso la Foundation Paul Hindemith di Blonay con Edith Fischer e Paul Badura-Skoda. Completano la sua formazione pianistica e musicale Aldo Ciccolini e Bruno Canino.

Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali e svolge attività concertistica in Italia ed all'estero. Ha suonato da solista con le Filarmoniche di Bacau, Arad, Botosani, Sibiu e Pitesti in Romania, Pazardzhik in Bulgaria, Olsztynie in Polonia, Sinfonietta di Vienna, Orchestra Classica d'Alessandria, San Luis Potosi in Messico e Chisinau in Moldavia. È docente di pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza.