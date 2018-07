Venerdì 6 Luglio 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 12:53

AVERSA - Un agente del commissariato di Aversa è stato accoltellato e ferito seriamente a una mano mentre tentava di bloccare un ladro d'auto di origine serba. L'agente, in servizio al Commissariato di Aversa, con un collega della Volante, ha inseguito il malvivente riuscendo a bloccarlo senza che vi fossero conseguenze per gli automobilisti e i passanti presenti lungo il tragitto. Vistosi alle strette l'mmigrato ha estratto un coltello e colpito ripetutatamente il poliziotto a una mano procurandogli una profonda lacerazione che ha rischiesto venti punti di sutura. L'auto alla fine è stata recuparata ma il ladro è riuscito per ora a far perdere le proprie tracce. Ora è caccia all'uomo nell'agro aversano e non si esclude una svolta nelle prossime ore.