Domenica 6 Gennaio 2019, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di Aversa impugna la pistola a due mani, esce sul balcone e spara per festeggiare il Capodanno. La denuncia dell’incredibile gesto è del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.Borrelli posta il video sulla sua pagina Fb e afferma: «Continueremo a pubblicare e a segnalare alla Polizia postale tutti i video che riprendono persone che impugnano armi da fuoco e sparano affinchè siano rintracciate, denunciate e punite come meritano. Dopo il caso del baby neomelodico siciliano che cantava con un revolver in mano sparando al termine della canzone, identificato grazie alla nostra denuncia, un’altra video denuncia arriva da Aversa». « Si tratta di un’altra dimostrazione di stupidità e irresponsabilità – proseguono Borrelli e Simioli - una ragazza festeggia il Capodanno sparando con la pistola non si sa se vera o finta verso i palazzi di fronte all’abitazione dove si trovava. Intorno altri ragazzi che ridono compiaciuti».