Venerdì 26 Aprile 2019, 11:30

L'insegna del comitato elettorale di Francesco Baldi, candidato della Lega ad Aversa, è stata rotta. Il candidato ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti. L'atto vandalico è stato messo a segno alla vigilia della presentazione delle liste, fissata per domani. Da sabato 27 aprile, dalle ore 12 in poi, inizierà ufficialmente la campagna elettorale che si concluderà il venerdì precedente le elezioni, vale a dire il 24 maggio 2019. Aversa a fine maggio andrà alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai nastri di partenza ci sarà anche il partito di Salvini e l'episodio dell'altra sera assume un significato particolare in quanto avvenuto a ridosso dell'inizio della campagna elettorale.