Aversa, rapina da 11mila euro in un punto Snai: due arresti

La Squadra mobile di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana, nei confronti di due uomini ritenuti autori di una rapina ai danni del punto scommesse Snai di Aversa ( Caserta) avvenuta il 5 maggio 2022.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Palamaggiò, colpo grosso: acquistato per due milioni IL TRASPORTO Lavori alla stazione di Maddaloni: le variazioni del servizio GLI EVENTI «Dieta strumento di diplomazia», l'evento a Caserta...

In quell'occasione un uomo, con volto coperto da uno scaldacollo, aveva fatto irruzione nella sala scommesse e puntato la pistola contro un avventore presente in sala, si è introdotto nella sala casse e, puntando l'arma anche contro la commessa, si è fatto consegnare 11.400 euro, frutto dell'incasso del giorno precedente, per poi scappare. Le indagini della Squadra mobile hanno permesso di accertare che il rapinatore era giunto in zona a bordo di un'auto parcheggiata in una stradina poco distante. La stessa macchina però era transitata in zona anche in frangenti precedenti alla rapina, al fine di effettuare sopralluoghi preliminari, e in tale circostanza il rapinatore era accompagnato da un'altra persona.

È stato così accertato che la seconda persona era l'avventore del locale, contro cui il rapinatore aveva puntato la pistola, rivelatosi così un complice. La Procura di Napoli Nord ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro a carico degli indagati, eseguito dalla Squadra mobile casertana, che ha permesso di raccogliere ulteriori indizi nei confronti dei due indagati.