Isole ecologiche di via Cappuccini e via Perugia quasi interamente recuperate, mentre ad Aversa sorgono cumuli di sacchetti. A dare notizia, in assenza di un'amministrazione, sono gli aderenti al movimento “Stop allo scempio ambientale ovunque” di Aversa. «La nostra lotta territoriale contro il degrado e lo scempio ambientale - hanno dichiarato - ha quasi maturato ancora una volta buoni frutti, speriamo», hanno scritto in un comunicato. Nello stesso documento, continuano: «Dopo mesi di denunce, segnalazioni e presidi al fianco dei lavoratori addetti alla raccolta rifiuti ad Aversa, di cittadini e associazioni e organizzazioni ambientaliste del territorio contro lo stato di pericolosità nelle due ex isole ecologiche (in via Perugia ed ai Cappuccini) ormai diventate discariche, si è arrivati ad una svolta».

«La ex isola ecologica in via Perugia è già stata bonificata e messa in sicurezza. Per ora rimarrà chiusa per qualsiasi attività dei lavoratori della Tekra, sia per le loro attività lavorative e sia per i servizi in passato resi alla città, cioè deposito temporaneo per i rifiuti riciclabili e ingombranti. Speriamo sia recuperata in toto e ripristinata per ritornare a essere fruibile per le attività di raccolta differenziata dei rifiuti, a meno che le autorità comunali non individuino un'altra area destinata alle operazioni di stoccaggio, differenziamento e di recupero dei rifiuti. Aversa non può soffrire della mancanza e non può essere orfana di isole ecologiche».

Novità anche per l'intera area dei Cappuccini, sia la parte dell'isola ecologica che quella ridotta a discarica davanti al convento diroccato. «Infatti - affermano ancora gli ambientalisti - la ex isola ecologica ai Cappuccini è interessata da un intervento pubblico di bonifica. Sarà ripristinato un luogo di lavoro sicuro per gli addetti della Tekra. L'intera area, dopo le nostre segnalazioni, sarà bonificata e speriamo recuperata per il suo peso storico e ambientale». Insomma, il risultato è stato raggiunto in parte. «Queste - conclude il comunicato ambientalista - sono notizie positive. Finalmente siamo a un passo dall'ennesima bonifica territoriale che ci vede coinvolti nelle attività di difesa del territorio e contro lo scempio ambientale portato avanti dai patti criminali tra politica, imprese ed ecomafie che fanno business sulla nostra terra e in piena Terra dei Fuochi ancora una volta a danno della salute pubblica».

Non sono, però, tutte buone notizie quelle che provengono dal settore dell'igiene urbana. In queste ultime settimane sono ritornati a fare capolino in città i cumuli di sacchetti di rifiuti. Chi credeva che l'emergenza fosse stata creata dalle festività natalizie è stato smentito dai fatti. Infatti, i sacchetti continuano a esserci anche in questi giorni e a fare da catalizzatore sono le isole ecologiche interrate situate in una decina di punti in città. L'inciviltà di molti, unita alla improvvisazione dell'esperienza delle isole interrate, ha dato vita a un mix micidiale. Accanto alle scatolette delle isole ecologiche interrate a volte sono anche centinaia i sacchetti di rifiuti lasciati alla rinfusa per terra o perché quel cittadino non è in possesso della tessera per far aprire l'imboccatura dell'isola o, più semplicemente, trovando l'isola stessa piena, non trova altro di meglio da fare che lasciare a terra il proprio sacchetto, mettendo in seria difficoltà la società Tekra.

In altri casi, è proprio quest'ultima a non riuscire a raccogliere i rifiuti in alcune zone della città. Nei giorni scorsi, si erano lamentati gli abitanti di piazza Giovanni XXIII, nelle case popolari di Aversa Nord, che non avevano visto passare il camion della raccolta rifiuti per tre giorni di seguito. Insomma, il settore avrebbe bisogno di essere seguito con maggiore assiduità dal commissario prefettizio e dai subcommissari.