«Spendi in città, fatti un regalo. Sostieni il commercio, l'amministrazione ti premia». Questo lo slogan dell’amministrazione comunale di Aversa, battendo sul tempo l'analoga iniziativa statale, su proposta dell’assessore alle attività produttive Mario de Michele, per lanciare una lotteria degli scontrini locale (in verità somigliante più a una riffa da sagra) e con essa le sorti del commercio locale. Poche e semplici le regole: basta depositare negli appositi box, che saranno installati presso l'ingresso della casa comunale, gli scontrini di acquisti effettuati in città dal 21 dicembre al 31 gennaio con un importo minimo di almeno 20 euro potranno essere sorteggiati e ricevere buoni acquisto. L’estrazione sarà pubblica e ai cinque aversani estratti andranno buoni spesa da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro.

