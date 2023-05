La scuola nel mirino di ladri e vandali. Ancora una volta. L'istituto comprensivo Gaetano Parente è stato saccheggiato di tutti i computer e notebook utilizzati per la didattica e per l'amministrazione. Aversa è ostaggio della microcriminalità senza confini. I controlli sono assenti. È in atto un'ondata di piccoli crimini che hanno diffuso il terrore tra i cittadini che temono di lasciare un'auto in sosta con il pericolo di vederla vandalizzata o rubata.

Frequenti sono anche i furti e le rapine ai danni degli esercizi commerciali e delle abitazioni.

Aversa è terra di nessuno: i titolari di diversi locali di somministrazione si sono uniti per mettere vigilanti a guardia delle vetture lasciate in sosta dai propri clienti. Una condizione che crea allarme sociale perché le bande irrompono in strada, ma anche nelle strutture pubbliche. «L'ennesimo grave episodio di delinquenza ha dichiarato il sindaco Alfonso Golia - ha colpito un nostro istituto scolastico. Un atto inaccettabile ancor di più se vengono colpiti i luoghi di formazione dei nostri ragazzi. È evidente che c'è un'escalation di fenomeni delinquenziali fuori controllo. Diventa urgente ricevere risposte immediate dal Governo, le piante organiche di tutte le forze dell'ordine vanno aumentate, non bisogna aspettare eventi ancora più gravi. Ho annunciato di voler scendere in piazza per accendere i riflettori sul problema anche mediaticamente. Io e i miei colleghi sindaci del circondario avevamo richiesto al ministro dell'Interno più personale sia per il comparto giustizia che per le forze dell'ordine. Non possiamo chiedere miracoli a nessuno, oggi le nostre forze sono impossibilitati a rispondere alle tante criticità del territorio».

«L'escalation di furti e atti vandalici che si sta registrando negli ultimi giorni in città - ha dichiarato dall'opposizione il consigliere comunale del Gruppo per Aversa, Gianluca Golia - indica quanto bisogno ci sia di maggiori controlli». «Quello che lascia basiti continua - è il numero di atti microdelinquenziali che si verificano ai danni di auto, di beni comuni e, non ultimi, furti in edifici scolastici. Il nostro territorio, per una questione geografica, si trova a ridosso di aree del napoletano calde dalle quali, grazie ai rapidi collegamenti viari, i malintenzionati arrivano e scappano via. Spero che presto si possa arrivare a un incremento serio del numero di uomini delle forze dell'ordine. Quello che sconcerta è la notizia di raid predatori anche ai danni delle scuole. Si arriva all'assurdo quando si sottraggono computer e cose fondamentali per gli studenti». «Da questo punto di vista - conclude il Golia di opposizione - mi auguro che l'amministrazione, nel più breve tempo possibile, ponga in essere tutte quelle procedure mirate al controllo degli istituti scolastici, come il potenziamento della video sorveglianza grazie a fondi europei, per evitare i furti».

«I colpi sono sempre più all'ordine del giorno. Si tratta di delinquenti afferma Federica Turco di Noi Aversani - che stanno saccheggiando i nostri concittadini e tanti altri che vengono ad Aversa per lavoro o per una passeggiata. È necessario che il Governo ci dia più uomini e più mezzi. I sacrifici delle forze dell'ordine sono enormi e a loro va il nostro forte e sentito ringraziamento, ma i territori da controllare sono troppo estesi è caratterizzati da problematiche varie e complesse, dalla mala movida alla malvivenza. Da soli purtroppo non reggiamo».