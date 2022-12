Dimissioni. La parola tabù nella maggioranza, da mercoledì mattina fa capolino anche tra gli esponenti della coalizione di maggioranza. Il sindaco Dem, Alfonso Golia, starebbe pensando di rassegnare le dimissioni dopo l'ennesima seduta di consiglio comunale andata a vuoto per assenza di una maggioranza che lo supporti, nonostante gli sforzi fatti in questi giorni dai due padrini politici di questa amministrazione: il consigliere regionale Giovanni Zannini dei Moderati e il parlamentare Dem, Stefano Graziano.



Al momento c'è un silenzio stampa non dichiarato, ma effettivo. Non parla nemmeno l'artefice dell'ennesima figuraccia di questa maggioranza, l'ex pentastellato Roberto Romano che, con il proprio allontanamento dall'aula, ha dato la stura all'ennesima seduta a vuoto, nonostante ci fosse all'ordine del giorno la nomina del nuovo presidente del consiglio comunale.

Mercoledì mattina, infatti, doveva essere eletto Marco Girone, mentre a Romano sarebbe stato promesso un posto in giunta per sé o per persona da nominare, ma, evidentemente, qualcosa non è andato per il verso giusto. Parla dall'opposizione il consigliere anziano Alfonso Oliva che aveva convocato la seduta. «Con la presenza in aula mercoledì di 23 consiglieri, in sintonia con il parere del ministero dell'Interno - ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia - ho dichiarato aperta e valida la seduta. Ciò che poi è accaduto è un dato politico: il sindaco non ha più una maggioranza. Cosa altro deve accade al sindaco per farlo scollare con un sussulto di dignità politica dalla sedia? Mi auspico per Aversa le dimissioni immediate e irrevocabili».



Interpellato sulla prossima data di convocazione del civico consesso per l'elezione del presidente. Oliva ha salomonicamente concluso: «Il consiglio sarà convocato secondo le norme del regolamento entro 8 giorni». Critica anche la Dem di opposizione Eugenia D'Angelo: «La mancanza del numero legale nel Consiglio Comunale di mercoledì, per l'assenza di un consigliere di maggioranza, è l'iconografia della delegittimazione del sindaco, Alfonso Golia, e della sua incapacità di gestire la sua maggioranza, come già accaduto in passato. Questo era già apparso evidente dal commissariamento operato dagli onorevoli Graziano e Zannini per gli accordi raggiunti, ma ieri è stato clamorosamente fotografato nella diretta streaming durante la quale un attonito Golia chiedeva: «Dove è Roberto?» (Romano, ndr). Un sindaco autorevole dovrebbe, sempre, risolvere qualsiasi problema della sua maggioranza in prima persona, senza delegare nessun padrino politico».

D'Angelo ipotizza anche il prosieguo: «Adesso ci propineranno la barzelletta del consigliere di maggioranza che ha avuto un improcrastinabile imprevisto personale e tutti faranno finta di crederci per tenere in vita una consiliatura finita. Dopo le ultime assegnazioni degli appalti relativi ai fondi del Pnrr e qualche altra operazione di lasseiz-faire urbanistico, essenziali per alimentare le velleità di candidato a sindaco di qualche superassessore della maggioranza e per rinforzare il consenso elettorale del gruppo dei zanniniani, Golia sarà scaricato dai suoi stessi compagni di merenda. Altro che patto per il 2030».