Aversa, spacciatore marocchino punta il coltello alla gola di un poliziotto: preso

La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 24 anni ad Aversa che ha cercato di accoltellare gli agenti.

Tutto è avvenuto sabato quando i poliziotti, in servizio in piazza Lucarelli per arginare lo spaccio di droga, hanno notato l'uomo uscire dal portone di un palazzo ed intrattenersi per pochi minuti con alcuni giovani.

Pertanto, è scattata una perquisizione domiciliare all’appartamento del marocchino che con un movimento improvviso, si è spostato in la cucina per poi uscirne armato di un coltello del tipo “mezzaluna” che puntava al collo di uno degli agenti minacciando di ucciderlo se gli altri poliziotti non avessero lasciato immediatamente l’abitazione.

L'agente minacciato, però si è svincolato dalla presa e il marocchino è stato arrestato. In casa sono stati scoperti 600 euro, bilancini e droga.