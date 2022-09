Rissa in classe ad Aversa tra due studenti: lui la spinge per terra e la prende a schiaffi

In una scuola ad Aversa, uno studente scaraventa a terra con violenza una compagna di banco dopo che lei gli butta gli oggetti dal banco e si siede al suo posto. La giovane non fa in tempo a sedersi che il compagno la spinge a due mani e le fa sbattere la testa contro l'angolo della stanza.

Tra le urla di incitamento dei compagni la ragazza prova a rispondere, ma il giovane continua con spinte e schiaffi fino all'intervento di un'insegnante che separa i due.

I compagni hanno ripreso l'accaduto con il telefonino: il video ha fatto il giro del web. Nessuno dei compagni è intervenuto per divirerli o difendere la ragazza. Ancora ignote le ragioni del litigio tra i due. Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti.