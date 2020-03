I carabinieri hanno fermato un 22enne di Trentola Ducenta, comune del Casertano, per omicidio stradale, in relazione all'investimento mortale di un'ucraina di 38 anni avvenuto ieri ad Aversa.

LEGGI ANCHE Ucraina travolta e uccisa, in fuga conducente dell'auto

Il giovane, dopo aver travolto per l'alta velocità la vittima che era appena scesa dall'auto per comprare delle mimose presso una bancarella, aveva abbandonato la vettura fuggendo a piedi insieme con l'amica 19enne che era con lui in auto. Anche la ragazza è stata denunciata per omissione di soccorso. Il 22enne, che guidava senza assicurazione, è stato posto è stato posto agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA