Gustoso siparietto in occasione della seduta di consiglio comunale odierna ad Aversa. Il neo presidente dell’assemblea Roberto Romano, alla sua prima seduta, al momento del voto di uno dei punti all'ordine del giorno, ha dichiarato che per esprimere la volontà di approvare i consiglieri dovevano rimanere seduti, mentre, se contrari, avrebbero dovuto alzarsi in piedi e spiegarne le motivazioni.

«Si tratta di una nuova prassi che voglio attivare», ha spiegato provocando le ire immediate della dem Eugenia D’Angelo che ha evidenziato la libertà dei consiglieri di voler motivare o meno la propria posizione. È intervenuto anche il consigliere anziano Alfonso Oliva che ha chiesto ironicamente se chi si asteneva dovesse rimanere a mezza via.

Il consigliere Gianluca Golia, da parte sua, ha invitato i colleghi della maggioranza a prendere posizione su una proposta definita balorda. Ma Romano non ha desistito e ha promesso che metterà in discussione l'utilizzo di questa nuova modalità di voto in occasione della prossima conferenza dei capigruppo consiliari.