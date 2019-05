Domenica 26 Maggio 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 21:03

Il candidato sindaco al Comune di Aversa (Caserta) Alfonso Golia ha presentato un esposto al locale Commissariato della Polizia di Stato denunciando la presunta compravendita di voti. In particolare Golia ha presentato denuncia contro ignoti lamentando che una persona che si stava recando presso il suo comitato elettorale sarebbe stata fermata da ignoti che le avrebbero chiesto di votare per un candidato dietro il pagamento di 50 euro. A Casaluce, dove anche si vota per le comunali, i carabinieri hanno denunciato una persona che ha fotografato la scheda elettorale nell'urna.