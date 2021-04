Avvocati, sciolto il consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere

Al termine di una crisi iniziata mesi fa, e passata attraverso le dimissioni del presidente eletto, l'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato commissariato. Il ministro della Giustizia Marta Cartabia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ha infatti decretato lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine nominando contestualmente quale commissario straordinario, l'avvocato del foro di Napoli Eugenio Cricrì.

Entro 120 giorni il commissario dovrà convocare l'assemblea per le prossime elezioni forensi. Lo scorso 15 marzo, il presidente ad interim Elio Sticco, consigliere anziano che aveva preso il posto del presidente dimissionario Adolfo Russo, ha inviato gli atti al Consiglio Nazionale forense dopo aver preso atto dell'impossibilità di far funzionare il Consiglio dell'ordine per mancanza del numero legale, causa assenza di sette consiglieri dissidenti di Dignità Forense, che già in cinque occasioni da gennaio non si erano presentati.