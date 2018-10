CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 10:21

Volevano andare allo «Smav», un locale alla moda e frequentato dai giovani della zona, ma si sono fermati a duecento metri dalla loro meta.Dopo un incontro con altri amici ad Arienzo, i quattro ragazzi all'interno dell'Audi S3 che ha investito e ucciso Michele Petrone, avevano deciso di trascorrere una serata in spensieratezza. La dinamica però di quello che è accaduto, a distanza di diverse ore, è sempre poco chiara ed è difficile da ricostruire, nonostante un bilancio davvero drammatico. Un morto e quattro feriti, di cui uno che lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Caserta.La Valle di Suessola ieri mattina si è svegliata stordita. C'è dolore e incredulità per la morte dell'avvocato Michele Petrone 29enne, gemello di Mario e figlio di un noto insegnante di Artistica. Al conducente dell'auto, un 31enne di Maddaloni, i carabinieri hanno notificato l'apertura di un'indagine per omicidio colposo.