Mercoledì 24 Ottobre 2018, 12:00

Il padre, Pasquale Morrone di Castelvolturno, era considerato dagli inquirenti il capozona dell'area domiziana per conto del gruppo Bidognetti del clan dei Casalesi. Lui, il figlio, ieri mattina ha ricevuto la visita della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli. Gli agenti della seconda sezione della Dia di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo.Il valore dei beni finiti sotto chiave è stimato per oltre 350 mila euro. Le aziende situate in via Occidentale, riconducibili a Giuseppe Morrone di Castel Volturno, il figlio di Pasquale, titolare dell'omonima impresa individuale attiva nel settore dell'allevamento di bufale e produzione di latte crudo, in realtà era già stato il destinatario del provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 2 anni e 6 mesi. Giuseppe Morrone, stando alle attività investigative eseguite nel corso del tempo è risultato appartenere al cartello criminale dei Casalesi per il quale ha gestito le estorsioni imposte agli operatori commerciali e imprenditori della zona