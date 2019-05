CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 13:05

Stava passeggiando con tutta tranquillità, come abitualmente fa durante le ore serali, dopo cena. Un operaio, 37enne di Santa Maria a Vico, in via Astolella, nei pressi del parco Veca, al confine con Messercola, nella tarda serata di venerdì è stato aggredito da un pitbull che vagava in strada senza meta ma soprattutto affamato.L'uomo, che era in compagnia della sua bestiola di piccola taglia, un volpino, per difenderlo dagli attacchi del cane di grosse dimensioni, di colore beige chiaro e col collare, è stato attaccato ad un polpaccio, ad un braccio e alla mano. Così il cagnolino è scampato alle grinfie del pitbull ma il 37enne è finito a terra in una pozza di sangue. La mano era davvero irriconoscibile.