Baby gang aggredisce due ragazzini: 14 denunciati nel Casertano

Quattordici minori sono stati denunciati dalla polizia di Stato per aver aggredito dei coetanei a Capodrise, nel casertano. I reati contestati sono le lesioni e le minacce aggravate. Secondo quanto accertato dai poliziotti del commissariato di Marcianise, i fatti sono avvenuti il 20 febbraio scorso, quando in serata, il gruppo di minori, composto da adolescenti di entrambi i sessi dai 13 ai 17 anni, prima si è reso protagonista del pestaggio di un giovane di 14 anni, attirato con una scusa all'esterno di una pizzeria di via Dante a Capodrise, e poco dopo dell'aggressione di una ragazza 16enne accusata di aver filmato il pestaggio.

I poliziotti hanno identificato e denunciato alla procura per i minorenni di Napoli i ragazzini responsabili delle aggressioni grazie alle denunce delle vittime e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali; nei confronti dei quattordici minori è stato inoltre avviato dalla questura di Caserta l'iter per l'adozione del provvedimento del «daspo urbano».