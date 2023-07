«Controlli mirati in piazza Villa a Casal di Principe, ma non solo questo. Non lasceremo campo libero ai violenti». Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, è uscito dalla sala riunioni con il comitato per l'ordine e la sicurezza dopo un confronto serrato che si è svolto ieri con i vertici della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza di Caserta: Andrea Curtale, Manuel Scarso e Giuseppe Furciniti.

La sintesi dell'incontro è racchiusa nella necessità di incrementare il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nel breve termine, con un'azione sui giovani nel lungo tempo che coinvolga famiglie, scuole e associazioni. Si basa, infatti, su due direttrici parallele la risposta dello Stato, emersa al termine del comitato, convocato cinque giorni dopo l'omicidio del 17enne Giuseppe Turco, residente a Villa Literno, accoltellato a morte dal ventenne di origine marocchina Anass Saaoud in piazza Villa, già noto alle forze dell'ordine. Si cerca ancora l'arma del delitto, sparita il giorno dell'assassinio e ancora incredibilmente introvabile.

Mentre le istituzioni fanno la loro parte, la famiglia della vittima chiede tempi rapidi da parte della giustizia: istanza che sembra non combaciare con le lungaggini del tribunale. L'esame autoptico sul corpo di Giuseppe è, infatti, previsto per oggi alle ore 13, a sei giorni di distanza dai fatti. È stata una settimana di passione per il padre Raffaele e per tutta la famiglia, questa appena passata: «Vogliamo giustizia, lotteremo con tutte le nostre forze», dice papà Raffaele. I funerali si terranno nella chiesa Santa Maria di Lourdes e a celebrarli sarà probabilmente don Raffaele Gaglione.

Un ruolo fondamentale in questa "sfida di legalità" ai violenti è giocato dai sindaci. Ieri, anticipando la riunione alle ore 11 e 30 rispetto alle 12 (orario in cui era stata programmata), i primi cittadini di Renato Natale di Casal di Principe e Valerio Di Fraia di Villa Literno hanno avuto un incontro con il prefetto Castaldo. «Abbiamo chiesto maggiore presenza delle forze dell'ordine, ma in altre occasioni abbiamo anche fatto presente che il nostro organico della Polizia locale è carente», ha spiegato il sindaco Di Fraia. «La richiesta di aumentare le unità di caschi bianchi risale a due anni fa - ha continuato Di Fraia - ma ora lo ribadiamo più che mai». «Al prefetto - afferma il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia - abbiamo chiesto una maggiore presenza sul territorio anche in considerazione della festa del pomodoro che si terrà dal 6 al 10 luglio. Io e il sindaco Natale temiamo altri raid come quello avvenuto il giorno dopo il fatto. Nel lungo termine va poi fatto un lavoro importante per i giovani, che passa non solo dalla lotta allo spaccio di droga, che peraltro le forze dell'ordine stanno portando avanti bene nell'ultimo anno, ma anche dall'impegno di scuole e associazioni, per non dimenticare le famiglie. Dobbiamo stare vicino ai giovani».

Il sindaco Renato Natale ha dichiarato: «Continueremo a promuovere incontri con le associazioni che si occupano di giovani, ma ci serve aiuto».

Nel comitato si è anche accennato ai funerali di Giuseppe, non ancora fissati nonostante l'autopsia sia prevista oggi alle 13. «Dalle risultanze degli inquirenti è emerso che il fatto non è riconducibile a una matrice di criminalità organizzata, ma piuttosto a un contesto di devianza giovanile», spiega la Prefettura.

Le attività svolte dall'Arma dei carabinieri hanno individuato rapidamente le persone coinvolte e il presunto responsabile dell'accaduto. E così, al termine della riunione, il prefetto Castaldo ha indicato alle forze di polizia la direttiva di intensificare i servizi di controllo del territorio. «Non esistono risposte semplici alla esigenza di arginare le manifestazioni di violenza tra i più giovani, servono risposte olisitiche e di sistema - ha sottolineato il prefetto Castaldo . Dobbiamo saper agire su più livelli. Le attività di prevenzione e repressione contro la cosiddetta malamovida e le baby gang devono saldarsi con investimenti socio culturali contro il disagio giovanile e le condizioni che la alimentano, come la scarsa percezione del rischio tra i giovani e le situazioni di vulnerabilità, connesse ai fenomeni di dispersione scolastica e marginalità sociale. In questo i comuni hanno un ruolo importante sul terreno della individuazione delle situazioni più difficili e di nuove occasioni di socialità dedicate ai più giovani. Va poi valorizzata la capacità del mondo della scuola di rafforzare l'inclusione sociale, integrando e sostenendo ulteriormente l'impegno e le progettualità».

Ora non resta che attendere il via libera della magistratura per l'autopsia sul corpo di Giuseppe e l'ultimo addio al giovane da parte di chi lo amava.