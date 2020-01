Dopo il bacio del preside sulle sue labbra, lei voleva lavarsi la bocca con la candeggina. Così, almeno, aveva confidato alla sua compagna di classe. Era il 2012 e un dirigente scolastico, durante le esercitazioni antincendio a scuola, aveva abusato di un’alunna, ma lei si era ribellata. Due giorni fa, i giudici della corte di Cassazione hanno confermato la condanna a due anni di carcere per abuso sulla studentessa. L’imputato è A. B., 66 anni, ex dirigente dell’istituto tecnico commerciale Federico II di Capua, difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Umberto Pappadia. Dopo la conferma della condanna in corte di Appello a Napoli, il preside aveva giocato la carta della Cassazione. Gli ermellini di piazza Cavour però hanno respinto il suo ricorso. Una brutta pagina, quella con al centro il dirigente. Stando alle indagini, nel 2012, avvicinò l’alunna del secondo anno. Una volta in particolare, venne visto anche dalla compagna della ragazzina che ha poi testimoniato contro il preside. Il dirigente è stato condannato anche al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori della ragazzina, rappresentati dal legale Carlo De Stavola. Lei aveva appena compiuto 15 anni nel settembre del 2012, ma capì subito di trovarsi al centro di una storia complicata quando lui, il preside, la baciò durante un’esercitazione nel novembre del 2012. «Pensavo che si fosse sbagliato, che volesse baciarmi sulle guance, ma in seguito lo fece ancora», raccontò durante l’incidente probatorio. E infatti, la baciò ancora in presidenza, durante la lezione di francese e mentre usciva dal bagno. «Mi fa schifo, mi devo lavare con la candeggina», aveva confidato all’amica. Nel febbraio dell’anno successivo la ragazzina spiegò tutto ai carabinieri e poi alla magistratura. Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA