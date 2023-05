Bagarre in consiglio comunale, le denunce di Magliulo e Della Corte

Lite in consiglio comunale a Villa di Briano stamattina tra il responsabile del servizio dei Vigili urbani, Biagio Della Corte, e il capogruppo di opposizione, Dionigi Magliulo.

Al termine della riunione, sull’uscio della porta, sembra che tra i due sia sorto un battibecco e una forte discussione che ha messo in subbuglio l’intera sala consiliare. Sono accorsi i carabinieri per calmare gli animi, ma entrambi hanno immediatamente sporto denuncia.

Magliulo afferma di aver detto «qualche amara verità, probabilmente, in seduta di consiglio comunale, che ha dato fastidio al comandante dei vigili - ha riferito Magliulo -. E già capitato anche altre volte». Il sindaco Luigi Della Corte, ha replicato: «Un comportamento simile, in una sede istituzionale, rivolto ancor più ad un funzionario pubblico, non può essere tollerato in alcun modo. Una mancanza di rispetto inaccettabile».