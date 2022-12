È meta inderogabile per ogni giornalista che racconta Castel Volturno, a prescindere dall'oggetto del servizio a cui lavora. Il suo degrado attira fotoreporter da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Registi di rilevanza nazionale qui hanno girato scene di film e spot, come Edoardo De Angelis e Matteo Garrone. Ma non è un set a cielo aperto. È, invece, un quartiere abitato da molte persone, forse migliaia. Tutti, spettatori di una fine lenta, ma che appare inesorabile. È la località di Bagnara, un chilometro lineare di spiaggia che divide i territori di Castel Volturno e Mondragone, sulla foce del canale dell'Agnena.

Su questa striscia di litorale negli anni 70 e 80 del secolo scorso sono stati tirati su un migliaio di villini, per rispondere alla pressante richiesta turistica che proveniva all'epoca dall'area napoletana. Ma la natura poco dopo ha presentato il conto della speculazione edilizia effettuata su tutta costa domiziana, in questa località più che altrove, col fenomeno dell'erosione della spiaggia. Nell'ultimo ventennio la linea di costa a Bagnara è arretrata almeno di cento metri. I dieci stabilimenti balneari che c'erano fino agli anni 90 sono stati inghiottiti tutti dalle acque del mare. I gestori di solo tre lidi hanno resistito, portando indietro più volte le attrezzature.



Molte ville hanno già fatto la fine dei lidi storici della zona; parte dei loro ruderi riaffiorano dall'acqua nei periodi di bassa marea, con spuntoni di ferro e pezzi di cemento appuntiti che appaiono come reperti di una civiltà antica. Ma sono contemporanei, di una civiltà, evidentemente, incapace di prospettare anche solo il presente. Il governatore Vincenzo De Luca, che ha presenziato ieri alla prima delle demolizioni del secondo lotto di ville fronte mare (dopo quello abbattuto nel 2018) ha definito «irresponsabile» chi ha costruito o ha consentito di farlo su demanio e in zona con vincoli idrogeologici, come sui greti dei fiumi. La gente di Castel Volturno ha incassato amaro e anche applaudito timidamente alle garanzie di interventi pubblici volti a realizzare la scogliera e il ripascimento della spiaggia. La speranza di chi vive nelle ville sulla linea immediatamente dopo quelle abbattute, e che a breve potrebbero essere inghiottite anche loro dall'erosione, è che la politica e le istituzioni intervengano prima del mare. Ma sono pochi a crederci per davvero.



Sono almeno dieci anni che a Castel Volturno arrivano esponenti della classe politica, di ogni schieramento, e promettono rapidi interventi. Finora si sono visti solo gli abbattimenti e l'erosione che avanza. Otto milioni di euro per la scogliera furono finanziati nel 2019 ed erano anche disponibili per la relativa gara d'appalto. Ma sono poi stati destinati a quanto pare poco dopo all'emergenza Covid. Peraltro, i problemi urbanistici a Castel Volturno sono enormi, e Bagnara è solo la punta di un iceberg molto profondo. Non a caso, la città domiziana è una delle poche in Italia ad essere ancora senza un piano regolatore, senza lo strumento normativo indispensabile per ogni pianificazione, non solo edilizia.



Ma gli amministratori attuali vogliono crederci. Ieri hanno accolto il governatore della Regione Campania e il prefetto di Caserta, mentre un bulldozer demoliva uno dei monumenti del sacco edilizio perpetuato in un'area dalle potenzialità naturalistiche e turistiche enormi. Tuttavia le istituzioni locali da sole non potranno dare nessun'altra risposta alla gente di Castel Volturno e al suo territorio. Qui servono leggi e risorse speciali. A Castel Volturno c'è bisogno che le promesse dei politici diventino azioni concrete.

vin. amm.