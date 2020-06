Bagnino abruzzese stroncato da un malore a soli 27 anni. Avrebbe perso la vita così Vincenzo Bertone, originario di Venere, frazione di Pescina, trasferito a Mondragone, in Campania, dove aveva preso servizio come bagnino, al lido Aurora. Il suo cuore avrebbe cessato di battere intorno alle ore 18,30 di ieri. Bertone era rientrato a casa dopo una giornata di lavoro sulla spiaggia. Dopo pranzo, si sarebbe disteso sul letto per riposare. Un suo familiare aveva provato a svegliarlo, purtroppo, senza esito positivo. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza del 118, con personale medico e infermieristico, a bordo. Ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sarà l’esame autoptico, previsto per il 2 luglio, a definire la causa esatta della morte. Vincenzo Bertone lascia il padre Dante, la mamma Patrizia Tirabassi e il fratello Luca. In molti lo ricordano come un giovane, solare, dinamico, sensibile e intraprendente. Numerosi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. La comunità di Venere, appresa la notizia, si è chiusa in un profondo silenzio.

Spada, sparatoria tra clan a Ostia: 7 condanne, a Ottavio 8 anni per tentato omicidio

Ultimo aggiornamento: 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA