Castel Volturno, il bagnino del lido salva quattro bambini e poi muore

Il bagnino di un lido del litorale domitio di 42 anno, originario del Marocco, salva quattro bambini, ma poi non riesce a tornare a riva e muore.

Si chiamava Said aveva due figli. Dopo molti anni a ottobre sarebbe tornato nel suo Paese per rivedere la famiglia. E' successo a Lido dei Gabbiani, Villaggio Coppola Pinetamare, Comune di Castel Volturno in provincia di Caserta.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Appalti rifiuti, fissata udienza preliminare: chiesti 19 rinvii a... IL CASO Carcere, per poliziotto penitenziario revocato l'obbligo di... IL CASO Caserta, troppi cartelloni e impianti pubblicitari...

L'incidente è avvenuto a causa del mare molto agitato. Sulla spiaggia c'erano quattro bambini, due vicino alla riva, altri due tra le onde e in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a salvarli. Poi, stremato dalla fatica non è riuscito ad arrivare sulla riva: aveva bevuto anche molta acqua. Inutili i soccorsi.