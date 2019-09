Giovedì 26 Settembre 2019, 12:47

I carabinieri di Baia Domizia hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.L'uomo, a bordo di un'auto con altre due persone non identificate, aveva forzato un posto di blocco dei militari in località Cellole. A questo punto i carabinieri si sono messi all'inseguimento dell'auto fino a quando l'albanese e i due passeggeri hanno abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi. I carabinieri sono riusciti a raggiungere l'uomo che, nel tentativo di sottrarsi al fermo ha aggredito i militari.Gli altri due fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerose arnesi atti allo scasso come il cosiddetto piedi di porco, cacciaviti e torce nonché guanti e vari cappellini. L'albanese verrà giudicato con rito direttissimo.