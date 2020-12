Nuovi disagi per il territorio di Baia Domizia. Poco fa, è stato chiuso l'accesso principale della città, nei pressi dei due ponti sulla S.P 264, che dovranno essere sottoposti a lavori di restaurazione. Preoccupa ora la tempistica dei lavori che, stando alle prime informazioni, potrebbero durare diverso tempo. Naturalmente, la chiusura del tratto stradale porterà diversi disagi per il traffico della zona. Per raggiungere il centro cittadino infatti, ora gli automobilisti saranno costretti a percorrere una strada interna al Comune di Cellole. Al momento, non vi è una data certa per l'inizio delle ristrutturazioni: proprio per questo, dopo i controlli di rito, si potrebbe optare per la soluzione temporanea del senso unico alternato. Per la manutenzione dei ponti inoltre, potrebbero essere utilizzati i fondi del cosiddetto Decreto Agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA