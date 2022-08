Baia Domizia, Pinguini Tattici Nucleari: l'11 agosto il nuovo concerto sold out

Dopo lo strepitoso successo della tranche indoor del «Dove eravamo rimasti tour» prodotto da BPM Concerti e Trident Music - una catena di 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, conclusasi con il bagno di folla delle tre date milanesi al Mediolanum Forum, ora i Pinguini Tattici Nucleari stanno replicando «a cielo aperto» con la leg outdoor del tour. L’emozionante viaggio della band arriva l’11 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia con un nuovo concerto sold out. Il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari non si ferma e prosegue con gli ultimi due appuntamenti del tour nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana. Le successive tappe: Cattolica (RN) e Olbia (SS). Sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della band, e dell’ultimo singolo «Giovani Wannabe» - tra i brani più trasmessi dalle radio e ai primi posti della classifica FIMI - prosegue l’avventura on the road dei Pinguini Tattici Nucleari, più che mai pronti a ricevere nuovo calore dal pubblico che non ha mai smesso di seguirli e sostenerli.

«Tornare sul palco per noi è come rinascere, la musica senza il live non è la stessa cosa. Ci sono le piattaforme, le radio, gli streaming e le tv, ma l'emozione di un live è qualcosa di indescrivibile, e a renderlo unico è il pubblico, le canzoni cantate a squarciagola sotto il palco e anche lontano dal palco. Abbiamo aspettato così tanto questo momento che adesso, ora che ci spostiamo giorno dopo giorno da una città all'altra incontrando persone di tante diverse età e dialetti e culture, ricevere il calore e l'affetto del pubblico è l'unica cosa che ci fa sentire davvero a casa». - Pinguini Tattici Nucleari