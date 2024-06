È morto folgorato da una forte scarica elettrica mentre faceva la doccia. Incredibile tragedia consumatasi sabato mattina (ma la notizia è trapelata solo ieri) nel centro urbano di Baia e Latina dove, per cause ancora in corso di accertamento, è deceduto un giovane operaio di 23 anni, Giuseppe Valletta, nato a Piedimonte Matese.

APPROFONDIMENTI Schianto con la moto a Rocca d'Evandro Allevatore travolto in bicicletta Cancello ed Arnone, operaio muore in un cantiere per la fibra ottica: incastrato nell'impastatrice per il cemento

La vittima è stata trovata da alcuni familiari all’interno dell’abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo. La scarica non gli ha lasciato scampo. Sul posto, sono giunte immediatamente un’ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri, coordinate dalla compagnia di Capua.

I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo esanime del ragazzo ha subito fatto temere il peggio. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, non è stato possibile sottrarlo alla morte. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in attesa dei consueti esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti consentiranno di fornire dettagli ulteriori in merito alla vicenda, che - al momento - è stata etichettata come una drammatica fatalità. Gli investigatori vogliono però vederci chiaro. Sul luogo del tragico incidente, ha operato anche il personale dell’Enel per accertare la regolarità nell’installazione e funzionamento dello scaldabagno.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il decesso sia stato determinato da una folgorazione causata da una dispersione elettrica. Nel bagno è presente uno scaldabagno elettrico. Potrebbe essere stato proprio questo dispositivo a rendere la stanza insicura. Il dramma si è consumato nel momento dell’accensione della doccia. Resta da capire il motivo per il quale non sia scattato il salvavita. Per questa circostanza, l’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo a carico del proprietario dell’abitazione, che risulta indagato.

La vittima era, infatti, conduttrice dell’appartamento, sul cui sistema elettrico si stanno concentrando le indagini dei carabinieri. Per i funerali bisognerà attendere il disbrigo delle formalità autoptiche. Dolore e sgomento nella piccola comunità di Baia e Latina, dove il giovane era molto conosciuto. Un ragazzo per bene, un gran lavoratore.Pare che la vittima, dopo la doccia, dovesse andare a un matrimonio di una parente.