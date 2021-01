Nuotano in tutti e sette mari, muoiono nelle acque di fronte Castel Volturno. Dopo l'esemplare del luglio del 2016 spiaggiato a Ischitella, una nuova carcassa di balena è stata ritrovata sulla costa di Castel Volturno, in località Bagnara. Si tratta dei resti di un grosso cetaceo in avanzato stato di decomposizione, probabilmente spiaggiato in questi giorni di forti mareggiate, vomitato dal mare insieme a rifiuti plastici, polistirolo e tanti altri materiali non si dovrebbero mai vedere distesi sul bagnasciuga.

