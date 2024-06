«Al di là del fatto che per circa 180 preferenze non sono passato come sindaco al primo turno, sono veramente contento di come è andata questa prima fase». A parlare Francesco Matacena che continua: «Abbiamo raccolto la metà delle preferenze di quanti si sono recati a votare, praticamente doppiando i due avversari più significativi». Il commercialista aversano ha anche affermato che non sta pensando a chiedere un eventuale riconteggio delle schede perché «intendo continuare sulle linee guida della nostra campagna elettorale che ci ha visto sempre rispettare gli altri, non criticare, ma illustrare quello che noi vogliamo fare, far capire quella che è la nostra idea di città. Altro non ci interessa».

Parla, invece, di «confronto ancora aperto, a dispetto di chi troppo presto cantava vittoria» il candidato del centrodestra Antonio Farinaro che continua: «La nostra proposta politica attenta alle esigenze quotidiane della cittadinanza, resta quella garantita dalla coerenza e dalla compattezza della coalizione che rappresento, tratti genetici del nostro modo di concepire ed esprimere la politica. Sarà nostro compito far emergere ulteriormente, nei giorni che seguiranno, la qualità del nostro programma e la necessità di una conduzione politica e amministrativa sicura per Aversa, una città che ha già vissuto troppi ribaltoni e trasformismi per poterne sopportare altri».

«Sono compiaciuto del consenso che la mia persona ha riscosso in termini di preferenze personali e, soprattutto, sono orgoglioso del comportamento assunto in campagna elettorale dai candidati della coalizione di centrodestra. Tra l'altro, mi tocca rilevare che, a differenza di altri, nessuno di loro si è segnalato perche fossero oggetto del biasimo della cronaca o che balzassero addirittura all'attenzione della Procura».Il candidato sindaco del centrosinistra, che starà a guardare i suoi competitor contendersi la poltrona di primo cittadino, ha chiamato gli avversari perdel loro risultato elettorale ed ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane lo hanno sostenuto e votato. «È stata una bella campagna elettorale, che nonostante sia partita in ritardo, e non abbia dato l'affermazione desiderata, - ha detto ancora l'esponente- in poco tempo ha costruito unae un, tutt'altro che scontato ad Aversa, che è destinato solo a crescere. Ho chiamato i miei avversari pere garantire a chiunque vinca».Ma la polemica è dietro l'angolo nel centrosinistra con l'ex vicesindaco Demche lancia bordate: «Siamo di fronte ad un. Non essere arrivati al ballottaggio fa male. Abbiamo vissuto una campagna elettorale che non è mai decollata, con un dibattito narcotizzato. Nel centrosinistra possiamo solo segnalare che il PD è il primo partito in città nonostante il contributo scadente che il presidente del consiglio regionale ha dato alla lista Dem arrecandone ulteriore danno con la lista Aversa progressista. Una lista vuota, dove il presidente del consiglio ha fatto un buco nell'acqua togliendo solo voti al Pd che non prende il secondo seggio per 150 voti».«È una ingiustizia -- cheresti fuori dal civico consesso per le strategie del presidente del consiglio regionale. Per il resto, un ottimo lavoro del gruppo Golia, nostro con Marco Girone più votato del centro sinistra e con Vincenzo Angelino “sindaco” del. Quelli che hanno pensato di superare lo stato delle cose hanno dimostrato di essere unici e senza contatti con la realtà. Il presidente del consiglio regionale, che ha mandato a casa un'amministrazione e ha determinato il percorso pre elettorale, ha fatto altro con tutti i suoi uomini che direttamente o indirettamente hanno fatto anch'essi altro».