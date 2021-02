Choc a San Felice a Cancello, nel Casertano. Questa mattina, intorno alle 9,30 circa, una bambina di 7 anni è stata aggredita fuori casa da due cani randagi. Strattonata a terra per alcuni metri, è stata morsa sia sul corpo che sul viso. Le urla disumane della piccola hanno attirato l'attenzione di alcuni vicini di casa che, scesi in strada, l'hanno ritrovata in una pozza di sangue.

L'episodio è accaduto in una stradina di San Felice centro. La bambina è stata trasportata dal padre al pronto soccorso di un ospedale napoletano, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

