Volevano trascorrere una serata diversa, forse più euforica del solito, e così sul tavolo avevano appoggiato un involucro di cannabis, che avrebbero fumato più tardi. Il loro piano è fallito quando la loro figlioletta, di poco più di un anno, l'ha afferrata senza che se ne accorgessero e l'ha ingerita.

Di lì a poco, ha cominciato a vomitare e a manifestare irrequietezza. Nel giro di pochi minuti, la coppia si è resa conto che mancava la droga e ha subito immaginato che la bambina l'avesse portata alla bocca. Senza perdere un attimo di tempo, i genitori l'hanno caricata in auto e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove i medici di turno, dopo le prime analisi di routine, si sono accorti che qualcosa non quadrava.

La piccola è stata così trasportata al Santobono di Napoli, dove è stata subito ricoverata nel reparto di Rianimazione; solo nel primo pomeriggio di ieri, ha riaperto gli occhi, ma la prognosi rimane riservata. I medici della struttura pediatrica napoletana vogliono aspettare ancora qualche giorno per verificare se ci sono conseguenze agli organi vitali, nonostante il quantitativo ingerito fosse minimo.

Intanto, all'arrivo al nosocomio casertano intorno a mezzanotte di sabato, i sanitari hanno allertato i poliziotti del drappello locale che, come accade in questi casi, hanno dovuto informare la Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha affidato le indagini al commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, che ha già annunciato che la delega da oggi passerà nelle mani della squadra mobile della questura di Caserta.

I due genitori, maggiorenni e incensurati, al momento non sono indagati. Sono stati già ascoltati dagli agenti del commissariato di Maddaloni ed entrambi hanno preferito non rispondere per il momento alle domande, anche a quelle relative la provenienza della cannabis.

Probabile, intanto, che i poliziotti possano procedere a una sanzione amministrativa per il possesso di cannabis, ma bisognerà comunque indagare sulla mancata vigilanza nei confronti della bambina.

A distanza di pochi giorni due casi di cronaca, che hanno visto come vittime due bambine, hanno sconvolto i territori della Valle di Suessola e quello calatino. Prima la morte della neonata in culla ritrovata con ustioni ed ecchimosi sul corpo, svegliava Santa Maria a Vico; ieri mattina, invece, la bambina di un anno che ha ingerito droga ha scosso Maddaloni.

Per la prima vicenda, venerdì prossimo il collegio medico-legale avvierà tutte le procedure per la seconda parte dell'esame autoptico. Solo allora il pm Stefania Pontillo si pronuncerà, essendo i genitori indagati per omicidio colposo.

Lo stesso farà il tribunale dei minori di Napoli che, ha richiesto all'ufficio preposto del Comune di Santa Maria a Vico di collocare i due fratellini della piccola di appena quarantacinque giorni, in una casa-famiglia, dove sono stati sottoposti anche a delle visite specialistiche particolareggiate per verificare le buone condizioni di salute fisica e mentale dei piccoli sottratti ai genitori.