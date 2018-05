Martedì 22 Maggio 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 18:09

Quattro anni di palpeggiamenti, baci, foto hot, carezze e forse qualcosa di più. Quattro anni di «inferno», dal 1970 al 1974, venuti a galla nella memoria di due ragazze inglesi 44 anni dopo le violenze. Così, questo pomeriggio, i carabinieri di Caserta hanno bussato alla porta di un uomo di 81 anni vissuto in Inghilterra, a Fulham fino a 16 anni fa, accusato dalle due sorelle, ormai cinquantenni, di essere un pedofilo.Da questo pomeriggio, l'anziano è rinchiuso nel carcere di Cassino in attesa dell'estradizione. Nove gli episodi di gravi molestie sessuali contestati.Hanno eseguito l'arresto, i carabinieri del nucleo Investigativo di Caserta, a Mignano Monte Lungo, su segnalazione del Ministero dell'Interno – DPCP – SCIP – SCHENGEN. L'uomo è destinatario di un mandato di arresto europeo. Il provvedimento è stato emesso dall’autorità giudiziaria Britannica per abusi sessuali su minori e pedopornografia.