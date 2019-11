Castel Volturno, una giornata dedicata alla beneficenza: tanti artisti per i bimbi malati

LEGGI ANCHE

Si terrà sabato 9 novembre, in piazza Annunziata a Castel Volturno, l’evento “”, un’intera giornata dedicata alla raccolta fondi da devolvere alla sezione pediatrica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli. Si partirà a mezzogiorno con intrattenimento, musica e giochi dedicati ai bambini. Poi alle 20 inizierà il concerto, che per quattro ore vedrà alternarsi sul palco alcuni degli interpreti più gettonati della musica napoletana: da, passando per. Ma sono attesi altri grossi nomi di cui non è stata svelata l’identità.L’evento sarà gratuito, ma nel corso della giornata ci saranno aste e lotterie organizzate per raccogliere soldi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche da immunodeficienza in età pediatrica. E il pezzo forte sarà una maglia del Napoli indossata dain una gara disputata durante la sua permanenza all’ombra del Vesuvio.L’iniziativa è stata voluta dai fondatori dell’associazione Il sorriso di Karol , che hanno risposto presente alla richiesta d’aiuto del professor. Simona e Salvatore hanno conosciuto il medico durante la malattia della loro figlia, Karol, scomparsa tre anni fa per le conseguenze della leucemia: «Dopo la chemio e il trapianto il sistema immunitario della nostra bambina era compromesso, per questo siamo finiti nel reparto d’immunologia del Policlinico, dove il professore è primario – racconta Salvatore –. Poi, dopo la fine di Karol, abbiamo creato l’associazione dedicata a lei e, tra le tante attività che svolgiamo, ci rechiamo in diversi reparti pediatrici degli ospedali della città per portare un sorriso ai bimbi». Perciò il rapporto con Pignata è continuato anche dopo la scomparsa della bambina fino all’incontro dello scorso aprile: «In quell’occasione eravamo andati a consegnare le uova di Pasqua e passai a salutare il professore nel suo studio – ricorda ancora l’uomo –. E lì lui mi disse che volevano avviare una ricerca per trovare una cura alle sindromi da immunodeficienza. Così è partita la macchina organizzativa che ha portato all’evento di sabato a Castel Volturno, realizzato anche grazie al supporto dell’e della, con cui speriamo di raccogliere i 75mila euro necessari».Le malattie genetiche dasono causate da un difetto del sistema immunitario, che non riesce a difendere il bambino nemmeno dalle infezioni più banali. E questa disfunzione può portare anche alla formazione di neoplasie. Un’alterazione che provoca l’insorgere di comuni malattie, per questo non è facile diagnosticarla. Infatti, in passato si stimava che l’incidenza delle forme gravi fosse 1 ogni 200mila nati, poi, dopo l’introduzione dello screening in alcuni stati degli USA, si è arrivati a stabilire che l’incidenza delle forme gravissime è di 1 ogni 50mila nati. Questo vuol dire che, mentre gli altri tre pazienti restano senza diagnosi e vanno incontro a gravi conseguenze che possono essere anche fatali. Numeri che testimoniano l’importanza degli investimenti in questo campo, per incrementare la ricerca, certo, ma anche per migliorare il monitoraggio dei potenziali pazienti.