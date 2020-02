Non era andato a scuola e si era messo a «giocare» con un'arma. Così, ieri, un bambino di 11 anni che stava giocando con un pistola ad aria compressa ha esploso un colpo: un pallino ha colpito il piede. Per fortuna il ragazzino è rimasto ferito in modo lieve. Nell'immediatezza dei fatti è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Piedimonte Matese dove, solo dopo gli accertamenti di rito, è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgo per rimuovere il proiettile. La dinamica è piuttosto chiara: il bambino è stato ricoverato in reparto, ma poi è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

