Erano sospettati di vari furti commessi durante il lockdown in numerosi negozi del Casertano con la tecnica della spaccata. Sono stati arrestati i due responsabili (un terzo è ricercato), che si aggiravano a bordo di una Audi nera, ricercata da mesi, e diventata quasi una leggenda. Nel corso della cattura, cinque agenti della Polizia sono rimasti feriti; uno ha riportato la frattura di una caviglia.

In manette sono finiti i due pregiudicati Roberto Seferovic e Alessandro Usic, 29enni di origine slava, che risiedono nelcampo rom di Giugliano in Campania ( Napoli). La Polizia era da tempo sulle loro tracce. Gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta li hanno intercettati a bordo della Audi nera a Macerata Campania (Caserta), per la segnalazione di un furto ad un distributore di carburante e di un tentato furto ad un negozio di elettronica.

I poliziotti hanno pedinato i ladri fino a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli ( Napoli), dove è scattato il blitz cui hanno preso parte numerose auto della Polizia. I ricercati hanno innestato la marcia, e con l'Audi usata come ariete, hanno speronato violentemente le volanti, che però sono riuscite a contenere la fuga. Gli agenti hanno bloccato i due slavi mentre un terzo complice è fuggito. Per gli investigatori, gli arrestati sarebbero responsabili di una serie di furti avvenuti nel Casertano soprattutto durante il lockdown; furti durati pochi secondi e commessi lanciando l'auto come ariete verso la vetrina del negozio.

