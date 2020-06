Colpi di pistola nel cuore della notte. E questa volta la «Banda dell'Audi nera» è finita in trappola. Il tentativo di furto ai danni dell'Osuarg, luonge bar di via Forche Caudine, è culminato in un conflitto a fuoco.

L'organizzazione, a cui è attribuito un imprecisato numero di furti in serie a negozi e abitazioni private e che terrorizza da anni il territorio, è stata colta di sorpresa mentre, dopo essere penetrata all'interno del locale grazie alla forzatura dell'ingresso principale, stava asportando tabacchi e gratta e vinci. Poco dopo le 4 di ieri mattina, è scattato l'allarme.



Ed è successo l'imprevedibile: tempo pochi minuti, con coraggio e una tempestività inattesa, il gestore del locale e una pattuglia di guardie giurate erano già sul posto e hanno in contemporanea sbarrato, con le loro auto, tutte le vie di fuga e l'ingresso principale. Senza via di scampo, non hanno avuto altra scelta che battere in ritirata. Ma lo hanno fatto in modo spettacolare con l'intento manifesto di menare panico. Si sono protetti a colpi di pistola sparati ad altezza d'uomo. Un proiettile si è conficcato nell'avantreno di una delle auto di pattuglia della società di vigilanza Rangers. Tutti gli altri colpi sono serviti per disorientare i presenti e coprire la corsa verso le campagne retrostanti il locale che confina, tra l'altro, con il vastissimo «cantiere 17» per la costruzione della Bari-Napoli. «Ci hanno sparato addosso spiega Giuseppe Grauso, titolare dell'Osuarg in pochi istanti ci siamo ritrovati nel mezzo di un conflitto a fuoco. Sono riusciti a scappare a piedi mentre esplodevano in contemporanea diversi colpi. Ma non hanno potuto fare altro. Hanno lasciato tutto e abbandonato l'auto e tutti gli strumenti in loro possesso».



Ritrovati infatti, a bordo della berlina, strumenti atti allo scasso e altro materiale probabilmente frutto di un ulteriore colpo fatto in precedenza. La specialità della banda, infatti, sono i colpi messi a segno in serie. Le telecamere hanno filmato tre persone incappucciate mentre rovistano nella zona della cassa tentando l'asporto di tutti i tabacchi in vetrina e depositati negli scaffali. C'è stata mota tensione e molta paura.

Ma, nonostante i colpi di arma da fuoco, il furto ha procurato seri danni solo ai serramenti del locale manomessi. Il fatto nuovo per gli inquirenti è che hanno potuto mettere le mani sull'Audi nera che ha alimentato la paure dei residenti delle aree periferiche. Non si contano le segnalazioni di avvistamenti, presunti o reali, fatte negli ultimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA