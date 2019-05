Indagano i carabinieri sulla rapina messa a segno oggi tarda mattina da tre banditi nell'ufficio postale di Lusciano. Il commando ha fatto irruzione all'interno dei locali di via Manzoni, riuscendo a portare via un cospicuo bottino in corso di quantificazione. Ad agire sono stati almeno in tre, compreso un complice che ha atteso i banditi fuori dalla struttura e ne ha facilitato la fuga. Un dipendente dell'ufficio postale è stato colto da malore quando ha visto i rapinatori in azione. Sul posto oltre ai carabinieri della locale stazione anche un'ambulanza per soccorrere il dipendente sotto choc.

Sabato 18 Maggio 2019, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA