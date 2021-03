Da domani scatta l'ordinanza di Velardi A Marcianise i bar chiuderanno alle 14

MARCIANISE - Dalle parole ai fatti: il sindaco di Marcianise Antonello Velardi ha firmato l'ordinanza che impone norme più restrittive per fronteggiare il dilagare del virus.

ll provvedimento prevede la chiusura alle 14 di bar, pasticcerie e tabacchi, il divieto di asporto per le pizzerie (previsto solo il delivery fino alle 22) e la chisura alle 18 dei supermercati dal lunedì al venerdì ed alle 14 il sabato. Alla base della scelta di Velardi l'aumento dei positivi sul territorio legato, con ogni probabilità, al flop fino ad oggi dei controlli. In tre mesi ci sono state appena "tre contravvenzioni per la violazione delle norme anti-covid", spiega Velardi. Per questo il primo cittadino annuncia controlli già da domani, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni sindacali. "Va cambiato registro", sottolinea Velardi.

Il provvedimento ha provocato un mare di reazioni, non tutte contrarie.

"Non ci sentiamo di dare colpe all'amministrazione - spiega il responsabile cittadino di Confesercenti Giuseppe Delli Paoli - La gente non capisce che se continua a non rispettare le norme non ne usciremo più. Serve più attenzione da parte della popolazione. Anche i commercianti, oltre a rispettere le regole, devono farle rispettare. Ci vuole coraggio anche di richiamare i propri clienti, come esercenti e come cittadini. Io domenica l'ho fatto. Ero in piazza e c'erano una decina di persone, tutte vicine e con le mascherine abbassate. Li ho invitati ad indossare la mascherina, se non lo avessero fatto avrei chiamato i vigili".

Ma l'Amacom, associazione di commercianti di Marcianise nata a dicembre e che conta una settantina di iscritti. "Siamo in fase di studio dell'ordinanza e stiamo valutando l'ipotesi di presentare ricorso al Tar contro l'ordinanza - spiega il presidente Agostino Grillo - penalizza il commercio, già danneggiato da un anno di pandemia. Siamo già in zona rossa".

